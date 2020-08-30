«Конкурсник» «ВИМ-Авиа» вновь выставил на торги два самолета за 1,1 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» объявил о проведении торгов по продаже части имущества. На торги опять выставлены два самолета Boing 757-200.

Они оцениваются в 1,13 млрд рублей, следует из сообщения управляющего. Оба самолета находятся в залоге у ООО «РНГО», по заявлению которого в 2018 году перевозчик был признан банкротом.

Несмотря на то, что лайнеры выставлялись на торги в начале 2020 года, начальная цена вновь такая же. Торги также будут проходить в форме аукциона на повышение стоимости. Они состоятся 9 октября.