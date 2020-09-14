Группа «Любэ» и красочный салют: «Нижнекамскнефтехим» подарил городу большой праздничный концерт

Развлекательная программа для всей семьи

В Единый день голосования ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступило организатором большого праздничного концерта, посвященного 100-летию ТАССР и Дню нефтехимика. Зрителей ждала насыщенная и разнообразная программа: концерт «Любэ», московской группы «Жарит лето», татарского исполнителя Айдара Галимова, выступления талантливых исполнителей «Нижнекамскнефтехима» и многое другое.

Собираться в Парке нефтехимиков нижнекамцы стали в 16.00. В это время здесь начали свою работу торговые точки. Они изобиловали продукцией ресторанов быстрого приготовления, шашлыками, ароматной выпечкой и сладостями. Для детей и взрослых была организована обширная развлекательная программа. Каждый желающий мог сделать аквагрим, собрать большой конструктор, «поролоновый городок», стать зрителем интерактивных спектаклей.

Для детей и взрослых была организована обширная развлекательная программа. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В 18.00 стартовала концертная программа. Первыми на сцену вышли местные артисты, в том числе талантливые нефтехимики — участники республиканского конкурса «Безнен заман — наше время». С особой теплотой зрители встретили недавно созданный в музыкальном сообществе Нижнекамска дуэт Алмаза Кашаева и Анны Фроловой. Они исполнили песню «Химия любви», посвященную любимому городу и «Нижнекамскнефтехиму».



Следом для нижнекамцев и гостей города выступила московская группа «Жарит лето». Музыканты вживую исполнили популярные российские хиты. Выступления сопровождались танцевальными номерами, запомнились яркими и интересными костюмами. Для любителей татарской эстрады настоящим подарком стало выступление заслуженного и народного артиста республик Башкортостан и Татарстан Айдара Галимова.

«Это очень важный день в жизни нашей республики»



Поблагодарить нижнекамцев за активную гражданскую позицию приехали также генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и мэр города Айдар Метшин. Напомним, 13 сентября жители Нижнекамского муниципального района выбирали президента Республики Татарстан, депутата Госдумы РФ от Нижнекамского округа, а также депутатов в местные органы власти.

Поблагодарить нижнекамцев за активную гражданскую позицию приехали также генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и мэр города Айдар Метшин. Фото: e-nkama.ru.

— Сегодня — Единый день голосования, каждый из нас сделал свой выбор, отдал свой голос за тех людей, которые будут отстаивать наши интересы, защищать наши права ближайшие пять лет в органах государственной власти, в республике и в городе. Надеюсь, что эти пять лет город будет процветать, наш комбинат будет развиваться дальше. Несмотря на непростые условия, связанные с коронавирусом, мы с вами не пали духом, продолжаем радоваться каждому дню. «Нижнекамскнефтехим» подарил городу этот праздник. Добра, здоровья и удачи, — обратился со сцены к жителям города генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

— Это очень важный день в жизни нашей республики, нашего города, наших жителей. Мы все вместе определяли дальнейший путь нашего развития. Этот путь направлен на повышение уровня качества жизни людей, на дальнейшее развитие любимого города, где живут активные, целеустремленные, трудолюбивые, добрые люди. Я хочу от всей души поблагодарить за активность и любовь к городу. Будьте счастливы! — торжественно сказал градоначальник.

Любимые песни «Любэ» и восьмиминутный салют

После чего на сцену вышла легендарная российская группа «Любэ». Появление артистов нижнекамцы встретили восторженными овациями. Николай Расторгуев признался, что коллектив соскучился по выступлениям и что это их второй концерт за последние полгода. Для своих зрителей музыканты исполнили такие известные композиции, как «Атас», «Рассея», «Верка», «Дорога» и другие хиты.

Николай Расторгуев признался, что это их второй концерт за последние полгода. Фото: e-nkama.ru.

Каждую песню зрители подпевали хором. А сам Парк нефтехимиков освещался фонариками на телефонах. Выступление популярной группы длилось около часа. Ровно в 22.00 над столицей нефтехимиков прогремел красочный салют. Тысячи разноцветных залпов озарили ночное небо Нижнекамска. Большой праздничный концерт прошел на высокой ноте. После его завершения горожане еще долго делились в социальных сетях своими яркими впечатлениями.



Лилия Егорова