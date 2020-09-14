В Татарстане на пожаре погиб один человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Вечером в воскресенье в деревне Октябрина Нурлатского района РТ произошел пожар. В горящем доме погиб хозяин.

Сообщение о возгорании поступило в 23.10, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС. Уже через шесть минут к месту прибыла добровольная пожарная команда.

Дом уже горел вовсю, огонь также перекинулся на часть крыши сарая. Пожар был локализован в 23.28. В 23.40 было ликвидировано открытое горение.

Через два часа, проливая конструкции и разбирая завалы, пожарные обнаружили тело владельца дома 1958 года рождения.

По предварительной оценке пожарных, огонь возник из-за неосторожного курения.