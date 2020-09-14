В Татарстане за сутки 22 новых случая COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 22 человек. Теперь общая статистика по республике составляет 6 857 случаев COVID-19.

По данным республиканского оперштаба, из новых случаев только один завозной.

В Казани выявлены 10 пациентов, в Сабинском районе — 3, в Буинском — 2. По возрастным группам: 11 заразившихся находятся в возрасте от 30 до 50 лет, еще пятеро — от 50 до 60 лет, еще пять — от 60 до 70 и одному пациенту уже больше 70 лет.

Выздоровел за весь период 5 651 человек, в том числе 15 за минувшие сутки.