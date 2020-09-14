У фестиваля «Великий Болгар» сменится организатор

Фото: Михаил Козловский

«Постковидный» тендер

У фестиваля средневекового боя «Великий Болгар», одного из наиболее зрелищных культурных событий Татарстана, который должен пройти в этом году в седьмой раз, может смениться организатор. Вместо традиционного уже ООО «Путешествие в прошлое» под руководством Алексея Кокурина тендер, объявленный ГБУ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», выиграло казанское ООО «Альт-инвест».

Команда Кокурина, как рассказывают участники мероприятия, занималась организацией «Великого Болгара» практически с появления фестиваля — ранее под эгидой НП «Центр исторического фехтования и реконструкции «Сулица», с 2017 года — как ивент-агентство ООО «Путешествие в прошлое» (по данным «СПАРК-Интерфакс», впрочем, владелицей и директором числится Валентина Ишмухаметова). В 2019 году «Путешествие в прошлое» также выиграло тендер на организацию фестиваля «Великий Болгар» на 8,5 млн рублей. Кроме того, именно Кокурин неизменно выступает на пресс-конференциях от имени организаторов фестиваля.

Именно Кокурин неизменно выступает на пресс-конференциях от имени организаторов фестиваля. Фото tatar-inform.ru

Судя по всему, в 2020 году «Путешествие в прошлое» также готовилось к организации фестиваля — по крайней мере, активно рассказывало о нем у себя на страницах. На страничке фестиваля организатором по-прежнему числится Кокурин. Однако интересно, что 11 сентября, когда были подведены итоги тендера, продажа билетов была приостановлена «по техническим причинам». Вместе с тем до даты проведения фестиваля осталось совсем немного — он намечен на 26—27 сентября.

Сам Кокурин в разговоре с «Реальным временем» также подтвердил, что раз они не выиграли тендер, то, «по-видимому, не будут заниматься организацией фестиваля», но дальнейшие вопросы посоветовал направить к руководству дирекции музея-заповедника. В администрации музея попросили о письменном запросе — «Реальное время» ожидает ответа от руководства музея.

Отметим также, что тендеры на проведение фестиваля появились с 2019 года — видимо, как мера поддержки организаторам от государства. О них в минувшем году рассказывал сам Кокурин — говорил, что около 9 млн рублей выделило государство, остальные расходы покрывает продажа билетов, введенная в 2018 году.

Кокурин в разговоре с «Реальным временем» также подтвердил, что раз они не выиграли тендер, то, «по-видимому, не будут заниматься организацией фестиваля». Фото Ильи Репина

Средневековым боем займется организатор конкурсов красоты и патриотических мероприятий

Впрочем, и «Альт-инвест» имеет обширный опыт в организации мероприятий, особенно по заказу госструктур, хотя эти мероприятия ранее не были связаны со средневековым мечевым боем. Ежегодно эта компания выигрывает тендеры на проведения различных мероприятий на сумму от 10 до 25 млн рублей.

Так, в 2017 году эта компания проводила республиканский конкурс «Эколидер» и конкурс социальной экологической рекламы для Минэкологии Татарстана, в 2018 году — Всероссийскую GMP–конференцию для Минпромторга республики, а в 2019 году — конкурс красоты «Краса студенчества Татарстана» для республиканского Минмолодежи. Кроме того, компания является организатором целого ряда патриотических мероприятий для Минобрнауки республики и ГАУ РЦ «Патриот».

Компания создана в 2011 году, сейчас единственным бенефициаром и директором является Максим Муругов. Связаться с ним по номерам «Альт-инвеста» сегодня утром не удалось. В 2019 году выручка составила 13,8 млн рублей (что интересно, в тот же период компания выиграла тендеры на 25 млн рублей) с небольшим чистым убытком в 48 тысяч рублей.

Александр Артемьев