Фестиваль «Великий Болгар» все же состоится — на него потратят 6,5 млн рублей
Фестивалю — быть
Один из самых ярких ежегодных моментов событийной повестки Татарстана — фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» — состоится 26—27 сентября. Обычно фестиваль проходил в первой половине августа и собирал тысячи посетителей не только из Татарстана, но и из соседних регионов — Марий Эл, Самарской, Ульяновской областей и от других соседей. А на ярмарку мастеров и вовсе съезжались ремесленники со всей страны. Пандемия внесла свои коррективы в организацию праздника, и в конце июля появились обновленные даты — уже сентябрьские.
Повестка фестиваля насыщенная и разнообразная. На ристалище два дня будут сражаться реконструкторы боев времен Золотой Орды, Руси и средневековой Европы — здесь проводятся даже конные бои! Работает большая ярмарка, для желающих проводятся мастер-классы (начиная от средневекового танца и заканчивая гончарным мастерством). На фуд-корте предложат и традиционные для outdoor-мероприятий шашлыки, и лепешки по средневековым рецептам. Аниматоры развлекают детей в специальной зоне — на детском ристалище и в шатре.
Словом, это большой праздник любителей истории и просто поклонников необычного колорита в древних декорациях историко-культурного заповедника Болгара.
Посетителям фестиваля предлагается ночевать в обустроенном специально для этого кемпинге поодаль от площадки проведения, а участники (бойцы, организаторы, мастера с ярмарки, аниматоры, танцоры, музыканты) селятся в организованных для них шатрах на территории фестиваля. Эти шатры стилизованы под исторические — никаких туристических палаток ярких расцветок.
Но все это происходит в обычном режиме. Какие еще сюрпризы преподнесет нам пандемия — пока неясно. Директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин подтвердил «Реальному времени», что фестиваль действительно планируется провести, однако с учетом действующих в связи с пандемией ограничений еще не вполне ясно, каким именно он будет:
6,5 миллиона за два дня в Средневековье
На сайте госзакупок сегодня появился тендер на организацию и проведение фестиваля «Великий Болгар». Указана и начальная цена — 6,5 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».
Техническое задание на оказание услуг изобилует множеством подробностей. Так, исполнитель обязан обеспечить организацию и работу не менее восьми тематических площадок — палаточный лагерь участников, где должны разместиться не менее 300 человек на протяжении не менее 5 дней (с душевыми, туалетными кабинами, штабом и историческими палатками), арена боя, ярмарка средневековых ремесел, гастрономическая зона, площадка для концертной программы, охраняемая стоянка и санитарная зона, исторический лагерь и другие.
Подробнейшим образом описывается постройка арены (ристалища). Ее размеры — от 60х24 метра, у нее должно быть деревянное ограждением из бруса (чтобы зрители ненароком не вывалились под ноги рыцарям или, что еще хуже, их коням).
А еще исполнитель контракта должен будет озаботиться тем, что оба дня на площадках фестиваля должны играть фолк-группы (не менее пяти единиц). Этноколлективы должны работать и на концертной площадке, и в историческом театре. А еще у них уже должен быть опыт работы на фестивалях исторической реконструкции и средневекового боя.
Столы и лавки, шатры и палатки, заборы и вспомогательные сооружения тщательно стилизуются под исторические конструкции: никакого пластика и виниловой пленки, только лен и дерево (на худой конец — брезент). Выглядеть площадка фестиваля должна соответственно заявленному историческому периоду. А дерево для частокола на площадке семейного отдыха должно обрабатываться огнеупорной жидкостью.
Необычные детали
Техническое задание, фигурирующее в тендере, изобилует нестандартными деталями. Например, для проведения фестиваля требуется не менее шести тюков сухого сена, каждый из которых весит не менее 150 кг. Но это еще цветочки. А вот и ягодки: не менее 300 тюков свежескошенного сена для обустройства лабиринта на площадку для семейного отдыха.
Организатор должен отлично разбираться в историческом костюме и желательно иметь в запасе пару десятков аниматоров с педагогическим образованием в средневековом облачении (периода IX—XV веков). На площадке семейного отдыха он обязан организовать детскую площадку для дуэльного и исторического фехтования по стандартам HEMA Kids (и привезти судей, желательно международной категории, с лицензией, выданной головной организацией Hema Kids РФ). А еще для этой площадки все тот же талантливый организатор должен поставить не менее 50 комплектов снаряжения (шлем, одноручный и двуручный мечи, защиту, щит и т. д.).
Еще из уникального в этом тендере — детская картонная крепость-конструктор, включающая замок площадью от 450 квадратов. Среди расходников для детской площадки — не только разнообразная бумага и стандартный грим, но и, к примеру, плоскогубцы, 40 бамбуковых калямов, графическая тушь, чекан для монет Волжской Булгарии (!), набор гончара и свинцовая картечь.
Площадка «Исторический лагерь» будет состоять из нескольких зон — «Волжская Болгария» и «Лагерь Золотой орды», в каждой из которых будут очень специфические детали — исторические масляные светильники, шатры, юрта из хлопчатобумажной ткани, овоо (священное место), костровые принадлежности.
Кстати, в тендере вообще никак не упоминаются противоэпидемические мероприятия: ни антисептиков, ни масок, ни рециркуляторов, ни обеспечения социальной дистанции.
«Папа, мама, я — средневековая семья»
Традиционно «Великий Болгар» устраивает превентивный интерактив: заранее подаются работы на конкурс детского рисунка, конкурс «Эмоции фестиваля», а непосредственно на площадке проводится конкурс исторического костюма среди зрителей — «Папа, мама, я — средневековая семья». В каждом из состязаний будут выдавать призы и грамоты.
В историческом лагере будут организованы фотозоны (с выставочными комплектами бытовых и оружейных экспозиций средних веков). Площадку будут охранять сотрудники МВД, рядом планируется дежурство нескольких бригад медиков.
Пропуск на территорию фестиваля производится по билетам: взрослый — 330 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 165 рублей. Это — если бронировать их на сайте фестиваля. При покупке на месте взрослый билет дорожает до 450 рублей, а детский — до 250.
Уже есть расписание организованных автобусов на фестиваль. 26 сентября, в субботу, можно будет уехать:
- из Казани — с Центрального стадиона в 7.30;
- из Набережных Челнов — от ТЦ «Квартал» в 5.30;
- из Нижнекамска — от гостиницы «Кама» в 6.30;
- из Ульяновска — от Дома Связи в 9.30.
Обратно эти автобусы отправляются из Болгара с парковки фестиваля в 21.50. Стоимость поездки на день вместе с дорогой — 1 100 рублей (из Казани, Нижнекамска и Челнов), 1000 рублей — из Ульяновска.
В воскресенье автобусы будут отправляться с тех же локаций, в то же время, но из Болгара уезжают в 18.00.
комментарии