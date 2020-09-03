Фестиваль «Великий Болгар» все же состоится — на него потратят 6,5 млн рублей

Фото: Михаил Козловский

Фестивалю — быть

Один из самых ярких ежегодных моментов событийной повестки Татарстана — фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» — состоится 26—27 сентября. Обычно фестиваль проходил в первой половине августа и собирал тысячи посетителей не только из Татарстана, но и из соседних регионов — Марий Эл, Самарской, Ульяновской областей и от других соседей. А на ярмарку мастеров и вовсе съезжались ремесленники со всей страны. Пандемия внесла свои коррективы в организацию праздника, и в конце июля появились обновленные даты — уже сентябрьские.

Повестка фестиваля насыщенная и разнообразная. На ристалище два дня будут сражаться реконструкторы боев времен Золотой Орды, Руси и средневековой Европы — здесь проводятся даже конные бои! Работает большая ярмарка, для желающих проводятся мастер-классы (начиная от средневекового танца и заканчивая гончарным мастерством). На фуд-корте предложат и традиционные для outdoor-мероприятий шашлыки, и лепешки по средневековым рецептам. Аниматоры развлекают детей в специальной зоне — на детском ристалище и в шатре.

Обычно фестиваль проходил в первой половине августа и собирал тысячи посетителей не только из Татарстана, но и из соседних регионов — Марий Эл, Самарской, Ульяновской областей. Фото Ильи Репина

Словом, это большой праздник любителей истории и просто поклонников необычного колорита в древних декорациях историко-культурного заповедника Болгара.

Посетителям фестиваля предлагается ночевать в обустроенном специально для этого кемпинге поодаль от площадки проведения, а участники (бойцы, организаторы, мастера с ярмарки, аниматоры, танцоры, музыканты) селятся в организованных для них шатрах на территории фестиваля. Эти шатры стилизованы под исторические — никаких туристических палаток ярких расцветок.

Но все это происходит в обычном режиме. Какие еще сюрпризы преподнесет нам пандемия — пока неясно. Директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин подтвердил «Реальному времени», что фестиваль действительно планируется провести, однако с учетом действующих в связи с пандемией ограничений еще не вполне ясно, каким именно он будет:

— Мы будем обязаны написать письмо в Роспотребнадзор за семь дней до проведения фестиваля, и, если все нормализуется и ведомство даст нам разрешение — обязательно будем проводить. Территория у нас большая, площадки можно будет друг от друга отделить, разместить на приличном расстоянии. И в целом будем стараться обезопасить наших посетителей. Может быть какие-то ограничения и снимутся к тому времени, потому что желающих посетить фестиваль очень много.

6,5 миллиона за два дня в Средневековье



На сайте госзакупок сегодня появился тендер на организацию и проведение фестиваля «Великий Болгар». Указана и начальная цена — 6,5 млн рублей. Заказчиком выступает ГБУК РТ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».

Техническое задание на оказание услуг изобилует множеством подробностей. Так, исполнитель обязан обеспечить организацию и работу не менее восьми тематических площадок — палаточный лагерь участников, где должны разместиться не менее 300 человек на протяжении не менее 5 дней (с душевыми, туалетными кабинами, штабом и историческими палатками), арена боя, ярмарка средневековых ремесел, гастрономическая зона, площадка для концертной программы, охраняемая стоянка и санитарная зона, исторический лагерь и другие.



Подробнейшим образом описывается постройка арены (ристалища). Ее размеры — от 60х24 метра, у нее должно быть деревянное ограждением из бруса (чтобы зрители ненароком не вывалились под ноги рыцарям или, что еще хуже, их коням).

Подробнейшим образом описывается постройка арены (ристалища). Фото Ильи Репина

А еще исполнитель контракта должен будет озаботиться тем, что оба дня на площадках фестиваля должны играть фолк-группы (не менее пяти единиц). Этноколлективы должны работать и на концертной площадке, и в историческом театре. А еще у них уже должен быть опыт работы на фестивалях исторической реконструкции и средневекового боя.



Столы и лавки, шатры и палатки, заборы и вспомогательные сооружения тщательно стилизуются под исторические конструкции: никакого пластика и виниловой пленки, только лен и дерево (на худой конец — брезент). Выглядеть площадка фестиваля должна соответственно заявленному историческому периоду. А дерево для частокола на площадке семейного отдыха должно обрабатываться огнеупорной жидкостью.

Необычные детали

Техническое задание, фигурирующее в тендере, изобилует нестандартными деталями. Например, для проведения фестиваля требуется не менее шести тюков сухого сена, каждый из которых весит не менее 150 кг. Но это еще цветочки. А вот и ягодки: не менее 300 тюков свежескошенного сена для обустройства лабиринта на площадку для семейного отдыха.

Для проведения фестиваля требуется не менее шести тюков сухого сена, каждый из которых весит не менее 150 кг. Фото Ильи Репина

Организатор должен отлично разбираться в историческом костюме и желательно иметь в запасе пару десятков аниматоров с педагогическим образованием в средневековом облачении (периода IX—XV веков). На площадке семейного отдыха он обязан организовать детскую площадку для дуэльного и исторического фехтования по стандартам HEMA Kids (и привезти судей, желательно международной категории, с лицензией, выданной головной организацией Hema Kids РФ). А еще для этой площадки все тот же талантливый организатор должен поставить не менее 50 комплектов снаряжения (шлем, одноручный и двуручный мечи, защиту, щит и т. д.).

Еще из уникального в этом тендере — детская картонная крепость-конструктор, включающая замок площадью от 450 квадратов. Среди расходников для детской площадки — не только разнообразная бумага и стандартный грим, но и, к примеру, плоскогубцы, 40 бамбуковых калямов, графическая тушь, чекан для монет Волжской Булгарии (!), набор гончара и свинцовая картечь.

Площадка «Исторический лагерь» будет состоять из нескольких зон — «Волжская Болгария» и «Лагерь Золотой орды», в каждой из которых будут очень специфические детали — исторические масляные светильники, шатры, юрта из хлопчатобумажной ткани, овоо (священное место), костровые принадлежности.



Организатор должен отлично разбираться в историческом костюме и желательно иметь в запасе пару десятков аниматоров с педагогическим образованием в средневековом облачении. Фото Михаила Козловского

Кстати, в тендере вообще никак не упоминаются противоэпидемические мероприятия: ни антисептиков, ни масок, ни рециркуляторов, ни обеспечения социальной дистанции.

«Папа, мама, я — средневековая семья»

Традиционно «Великий Болгар» устраивает превентивный интерактив: заранее подаются работы на конкурс детского рисунка, конкурс «Эмоции фестиваля», а непосредственно на площадке проводится конкурс исторического костюма среди зрителей — «Папа, мама, я — средневековая семья». В каждом из состязаний будут выдавать призы и грамоты.

В историческом лагере будут организованы фотозоны (с выставочными комплектами бытовых и оружейных экспозиций средних веков). Площадку будут охранять сотрудники МВД, рядом планируется дежурство нескольких бригад медиков.

Пропуск на территорию фестиваля производится по билетам: взрослый — 330 рублей, детский (с 5 до 14 лет) — 165 рублей. Это — если бронировать их на сайте фестиваля. При покупке на месте взрослый билет дорожает до 450 рублей, а детский — до 250.

Уже есть расписание организованных автобусов на фестиваль. 26 сентября, в субботу, можно будет уехать:

из Казани — с Центрального стадиона в 7.30;

из Набережных Челнов — от ТЦ «Квартал» в 5.30;

из Нижнекамска — от гостиницы «Кама» в 6.30;

из Ульяновска — от Дома Связи в 9.30.

Обратно эти автобусы отправляются из Болгара с парковки фестиваля в 21.50. Стоимость поездки на день вместе с дорогой — 1 100 рублей (из Казани, Нижнекамска и Челнов), 1000 рублей — из Ульяновска.

В воскресенье автобусы будут отправляться с тех же локаций, в то же время, но из Болгара уезжают в 18.00.

Людмила Губаева