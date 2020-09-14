«Динамо» может потребовать отстранить Лапочкина за судейство в матче с «Рубином»

«Динамо» осталось недовольно работой судейской бригады Сергея Лапочкина по итогам матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Рубина» (0:1).

По данным издания «Спорт-Экспресс», в московском клубе планируют подать жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК). В «Динамо» считают, что пенальти в ворота «бело-голубых» было назначено зря, потому что игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия начал падать еще до контакта с защитником Иваном Ордецом.

Также в клубе недовольны удалением Николая Комличенко за две желтые карточки за удары локтем в голову. Кроме того, москвичи считают не заслуживающим предупреждения эпизод с Сергеем Паршивлюком, который попал локтем в лицо Кварацхелии.

Напомним, грузинский игрок «Рубина» не сумел продолжить встречу из-за повреждения. После игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сообщил, что Кварацхелия получил травму носа и сотрясение.

По некоторым данным, «Динамо» может потребовать отстранения Лапочкина и проверки его на полиграфе.

Встреча против «Рубина» состоялась накануне и завершилась победой казанского клуба 1:0. По ходу матча арбитр показал три красные карточки, удалив игроков «Динамо» Комличенко и Паршивлюка, а также футболиста «Рубина» Хван Ин Бома.