Мусинский ТД «Золе» потребовал от фабрики «Спартак» почти 175 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся обувной фабрики «Спартак» сообщил о поступлении нового требования от кредитора. ООО «Торговый дом «Золе» потребовал вернуть 174,7 млн рублей.

Основанием является обязательство по решению суда, следует из материалов реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что обе компании входили в бизнес-империю Роберта Мусина и обанкротились после того, как рухнул «Татфондбанк».

Не так давно «конкурсник» фабрики «Спартак» подал в арбитраж Татарстана заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей предприятия.

