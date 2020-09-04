«Конкурсник» фабрики «Спартак» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Управляющий обанкротившейся обувной фабрики «Спартак» подал в Арбитраж Татарстана заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц предприятия.

В списке тех, кто по мнению «конкурсника» должен расплачиваться по долгам фабрики: Юрий Шрайнер, Азат Фарукшин, Ринат Давлетшин и Рафаэль Курбангалеев, а также ООО «УК «Шуз Концепт», сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что на момент признания банкротом в 2018 году долги фабрики оценивались в 3 млрд рублей. Фабрика «Спартак» входила в бизнес-империю главы «Татфондбанка» Роберта Мусина.