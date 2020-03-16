В Австрии запретили собираться более 100 человек в помещении

С сегодняшнего дня общественная жизнь в Австрии сводится к минимуму. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, отметив, что данная мера необходима для выравнивания «графика заболеваемости». Сейчас в стране 665 заболевших (везде по данным ВОЗ на 15 марта). В первые дни недели число больных дойдет до тысячи, еще через семь дней — перевалит за 10 тысяч, поделился своими тревогами канцлер, сравнивая ситуацию в других странах с положением в Австрии. Это произойдет, если срочно не принять жестких ограничительных мер.

Так, с 16 марта закрываются школы и вузы, обучение будет проходить дистанционно. На мероприятия под открытым небом могут собираться не более 500 участников, а в помещениях их число не должно превышать 100. Запрет пока не касается магазинов, общественного транспорта, госучреждений.



Подробнее о том, как переживают вирус в других странах, в материале «Реального времени».

