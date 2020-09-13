Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев проголосовал на выборах

Фото: Екатерина Аблаева

Сегодня, 13 сентября, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев проголосовал на участке 146 в гимназии 75.



Он сказал членам избиркома, что понимает, насколько сложно работать на выборах в течение трёх дней и пожелал им сил и терпения до окончания избирательного процесса.

Напомним, председатель Центризбиркома республики сообщил о том, что в Татарстане проголосовало 62,3% избирателей.

