Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев проголосовал на выборах
Сегодня, 13 сентября, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев проголосовал на участке 146 в гимназии 75.
Он сказал членам избиркома, что понимает, насколько сложно работать на выборах в течение трёх дней и пожелал им сил и терпения до окончания избирательного процесса.
Напомним, председатель Центризбиркома республики сообщил о том, что в Татарстане проголосовало 62,3% избирателей.
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