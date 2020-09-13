Чулпан Хаматова о реакции общества на процесс по делу Михаила Ефремова: «Это было чудовищно»

Актриса Чулпан Хаматова назвала реакцию общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова чудовищной. Об этом сообщает «РИА Новости».



По ее словам, в аварии погибли два человека, «это так и есть»: «Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно. Я считаю, это опасный показатель, опасная черта, через которую наше, российское, общество переступило. Когда с такой яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей. И это повод задуматься всем».

Напомним, что Пресненский суд Москвы признал Евремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Защита актера обжаловала приговор.