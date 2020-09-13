В Зеленодольске заложили «100личный» сквер

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольске заложили «100личный» сквер. В закладке приняли участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев и кандидаты в депутаты городского Совета, которые посадили здесь 16 яблонь и 16 кустов спиреи. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Над созданием сквера трудятся зеленодольские озеленители под руководством главного агронома города Натальи Ячановой. Зеленые насаждения образуют симметричные композиции. Сквер получил свое название в честь 100-летия образования ТАССР и улицы, на которой он расположен.

Всего в этом году в сквере высадят около 2,5 тысяч кустарников. На следующий год здесь хотят проложить тротуар, установить освещение и высадить крупномерные деревья: голубую ель, лиственницу, липу. Общая протяженность сквера составляет более 250 метров.