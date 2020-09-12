Коронавирус наступает на КХЛ: почему «Йокерит» диктует свои условия, а лига соглашается?

Финны снова «слились»

Не прошло и двух недель с начала нового чемпионата КХЛ, как в лиге случился первый казус, связанный с «ковидом». А ведь летом некоторые эксперты предупреждали, что стоит отложить старт сезона. В ситуации, когда «Йокерит» после матча с «Нефтехимиком» самовольно сел на карантин и объявил о переносе ближайших пяти игр, больше всего удивляет тактика «отмалчивания» руководства КХЛ. При этом финны выкидывают фортели по самым разным поводам, так что создается ощущение, что они просто не хотят играть в этой лиге. Как именно «джокеры» демонстрируют свою незаинтересованность, почему мы не слышим голос Алексея Морозова и нужно ли КХЛ вести себя по-другому — об этих и других аспектах неприятной истории в материале «Реального времени».

«Йокерит» показывает, что не держится за КХЛ?

В очередном хоккейном казусе (если не сказать скандале) оказался замешан один из немногих оставшихся в Континентальной лиге иностранных клубов — финский «Йокерит».

Напомним, всего неделю назад «джокеры» отменили свой вылет в Минск — то ли по политическим причинам (оказывая поддержку протестующим в Белоруссии), то ли из соображений собственной безопасности. Накануне же финны отметились еще одним отказом от матча регулярки КХЛ — на этот раз против казанского «Ак Барса». Как выяснилось в течение дня, «Йокерит» принципиально ушел на двухнедельный карантин, как только пришла информация, что в стане нижнекамского «Нефтехимика», с которым он играл предыдущий матч, выявлены инфицированные SARS-CoV-2.

Как поясняют сами представители «Йокерита», клуб из Хельсинки вынужден действовать в соответствии с антиковидным законодательством Финляндии. Таковы, мол, правила, а мы просто жертвы обстоятельств.

— Все игроки «Йокерита» сдали отрицательные тесты на коронавирус в четверг, однако команда все равно помещена на карантин из-за случаев заражения в «Нефтехимике», с которым финский клуб играл 9 сентября, — пояснил решение финнов председатель совета директоров клуба Яри Курри. — Финские власти действуют таким образом, если есть риск заражения. Мы обсудили вопрос с властями и следуем инструкциям. Конечно, не самое приятное проснуться утром и получить такое сообщение.

Яри Курри: «Все игроки «Йокерита» сдали отрицательные тесты на коронавирус в четверг, однако команда все равно помещена на карантин из-за случаев заражения в «Нефтехимике», с которым финский клуб играл 9 сентября». Фото gpncup.ru

С одной стороны, финнов понять можно — если есть предписание властей, остается его выполнять, спроса с клуба никакого. Однако есть и пример «Амура», который играет полурезервным составом, пока лечатся основные игроки. Никакие внутренние предписания не запрещают «шутам» выставлять на матчи молодых игроков, не контактирующих с основой.

Есть некоторые вопросы к «Йокериту» и с точки зрения простых партнерских отношений. Казанский клуб уже прилетел в Хельсинки, потратился на чартер, логистику, номера в отеле. И в день матча финны заявляют, что ушли на двухнедельный карантин. Будет ли кто-то компенсировать «Ак Барсу» эти затраты?

Исходя из последних событий, все сильнее становится подозрение, что клуб из Хельсинки не горит особым желанием играть в Континентальной лиге. И это подозрение зародилось далеко не в текущем сезоне. Напомним, фанаты «Йокерита» давно призывают клуб сняться с российского чемпионата и вернуться в местную Liiga, а финские спортивные журналисты пишут о том, что российский гимн на «Хартвалл Арене» — это политика и Финляндия таким образом поддерживает «путинскую экспансию».

Сам финский клуб также будто намеренно подчеркивает, что не слишком держится за лигу, позволяя себе не летать в другие города на игры или закрываться на двухнедельный карантин, отменяя матчи. Как тот друг в большой компании, который «под шумок» отказывается от совместных мероприятий, прикрываясь сложными обстоятельствами.

Финский клуб будто намеренно подчеркивает, что не слишком держится за лигу, позволяя себе не летать в другие города на игры или закрываться на двухнедельный карантин, отменяя матчи. Фото vk.com/jokerit

Впрочем, как следует из слов того же Курри, никаких предпосылок для снятия с турнира «Йокерита» нет.

— Мы успешно сотрудничаем с КХЛ и клубами. Не думаю, что после этого инцидента существует угроза [продолжению сезона]. Тем не менее такое случается не каждый день. Надеемся, что все наладится, мы живем в этой обстановке уже полгода, — сказал он.

Как так вышло с «Нефтехимиком»?

Как отмечается, первично положительные результаты тестов у игроков «Нефтехимика» обнаружились по прилету в Ригу, куда они направились после Хельсинки. Экспресс-тесты дали положительный результат сначала у семи хоккеистов, повторный тест показал, что инфицированы четверо.

В клубе нам так пояснили ситуацию:

— 6 и 8 сентября мы сдали тесты, и все они были отрицательными, иначе нас на территорию Финляндии просто не пустили бы. То есть летели туда, уже имея на руках эти тесты. По прилету в Ригу снова сдали тесты. Все ребята чувствовали и чувствуют себя хорошо, — говорится в ответе «Нефтехимика».

При этом известно, что нижнекамцы жили в организованной изоляции так, чтобы не контактировать ни с кем из других постояльцев отеля в Хельсинки. В клубе специально организовали подобие «пузыря», которые практикуются сегодня в Северной Америке во время Кубка Стэнли.

— Прием в отеле команды «Нефтехимик» был тщательно спланирован, — приводит слова директора финского отеля «Лонгвик» Инка Уситало-Рауля издание Yle. — У «Нефтехимика» было свое отдельное крыло, зарезервированное для команды, и никто из других постояльцев отеля не мог туда попасть. Питались нижнекамцы в ресторане, неподалеку от которого другие гости могли ждать лифта, но других людей от хоккеистов отгородили специальным разделительным шнуром, соблюдалось безопасное расстояние в несколько метров.

Экспресс-тесты дали положительный результат сначала у семи хоккеистов «Нефтехимика», повторный тест показал, что инфицированы четверо. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

В клубе в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметили, что, кроме игроков «Нефтехимика», в отеле никого не было.

КХЛ не была готова к такому развитию событий

Что мы можем почерпнуть из этого случая? Очевидно, что история с заражением игроков будет повторяться и дальше в течение «регулярки». КХЛ уже позволила «Йокериту» перенести ближайшие пять игр. Непонятно уже то, как там планируют «разгребать» эти матчи по ходу чемпионата, ведь график довольно плотный. При этом тренироваться «шутам» сейчас, судя по всему, тоже нельзя, что только осложнит их путь по сезону.

«Снежный ковидный ком», похоже, будет только нарастать. Ведь помимо пяти игр «Йокерита» теперь под угрозой и проведение матча «Нефтехимика» против СКА и других встреч.

Удивительными в такой ситуации выглядят поведение и политика руководства лиги. За вчерашний день мы так и не дождались заявлений от президента КХЛ Алексея Морозова, хотя, по идее, именно он должен был первым дать оценку сложившейся ситуации. Лига не собрала пресс-конференцию, не дала разъяснений, она ограничилась краткой отпиской на сайте и в «Твиттере». Это все, на что могли рассчитывать поклонники отечественного хоккея:

Четыре матча @jokerithc перенесены на поздний срокhttps://t.co/ItSPfnebRd — KHL Media (@khlmediateam) September 11, 2020

Постфактум мы просто узнали, что лига согласилась с условиями финского клуба и позволила ему перенести матчи, которые должны были пройти во время карантина. Отсюда резонный вопрос: повела бы себя лига так «ведомо», если бы от игр отказалась условная «Северсталь» или тот же «Нефтехимик»? Или такие привилегии есть только у большого иностранного клуба, важного для ее международного имиджа?

Складывается впечатление, что у Континентальной лиги просто не было запасного плана на такой случай, хотя еще перед стартом чемпионата много говорилось о том, что заражения обязательно будут и, возможно, стоит подождать с началом сезона до октября. Что будет делать лига, если, увидев пример финнов, и другие команды перестанут находить выход в подключении «молодежки» и последуют этому примеру? Ответа на эти вопросы лига, похоже, не знает и сама.