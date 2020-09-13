Politico перечислило шесть вариантов отказа от «Северного потока — 2" для Германии

Власти Германии рассматривают шесть вариантов, с помощью которых она может отказаться от проекта «Северный поток — 2», сообщает газета Politico.

Первый вариант — Берлин оказывает давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда с целью отзыва разрешения на строительство. Но в этом случае оператор строительства Nord Stream 2 AG может подать в суд на Берлин, ссылаясь на то, что отзыв разрешения продиктован политическими мотивами.



Вторым вариантом названо отслеживание судебных процессов с неправительственными организациями, которые выступают против газопровода. Также Германия может ввести национальные ограничения на импорт российского газа в целях сохранения нацбезопасности.

В четвертом варианте развития событий предполагается позволить американским санкциям остановить проект или настоять на введении общих санкций Евросоюза. Кроме того, даже при условии завершения строительства «Северного потока — 2" власти Германии могут найти предлог отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы трубопровода.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за произошедшего с Алексеем Навальным.

