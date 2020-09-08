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Трамп готов поддержать остановку строительства газопровода «Северный поток — 2»

04:29, 08.09.2020
Трамп готов поддержать остановку строительства газопровода «Северный поток — 2»
Фото: Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддержит остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за произошедшего с Алексеем Навальным.

Впрочем, Трамп сомневается, что власти Германии решатся на подобные меры.

«Германия в ослабленном положении. Они закрывают свои электростанции, закрывают атомные, угольные — много электростанций. Если честно, они ставят себя в очень невыгодное положение», — пояснил глава США (цитата по «РИА Новости»).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность введения санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации с отправлением оппозиционера Алексея Навального.

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