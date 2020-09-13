«Ак Барс» сыграет на выезде с «Сочи» в матче КХЛ

В воскресенье пройдет очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Ак Барс» продолжит свое гостевое турне матчем против «Сочи». Встреча состоится во дворце спорта «Большой» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».

Напомним, ранее встреча «Ак Барса» против «Йокерита» был перенесен из-за ушедших на карантин хоккеистов финского клуба.