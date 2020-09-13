Россиян предупредили о новой волне активности клещей

Россиян предупредили о риске возникновения второй волны активизации клещей осенью. В это время года они будут ничуть не менее опасны, чем весной, рассказал кандидат биологических наук Оксана Белова.

Осень — сезон повышенной активности для лесных, луговых и степных клещей. В это время года членистоногие начинают нападать на людей и домашних животных практически по всей стране.

«В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее. Если мы говорим о Сибири и о Дальнем Востоке, то таежный клещ осенью не выходит. Но помимо лесных клещей есть еще луговые и степные клещи, они немного другие», — передает радио Sputnik слова эксперта.

Способы защиты от клещей в любой сезон одинаковы: вакцина от энцефалита и правильная одежда для похода в лес. Штаны следует заправлять в носки, чтобы насекомое не могло пробраться под одежду. На голову лучше надеть бандану или кепку.

По состоянию на конец июля в Татарстане было зарегистрировано 5 834 обращения в медорганизации из-за укусов клещей. Чаще всего они могли укусить жителей республики на садово-огородных участках (43,5%), в лесных массивах (25,9%), в луговых зонах (11,2%), в личных подсобных хозяйствах (10,5%).

