В Казани за медпомощью из-за укусов клещей обратились более 1,6 тыс. жителей

В Татарстане зарегистрировано 5 834 обращения в медорганизации из-за укусов клещей по состоянию на конец июля, что на 18,2% ниже показателя прошлого года. За медицинской помощью обратились 1 652 казанца.

Чаще всего клещи могли укусить татарстанцев на садово-огородных участках (43,5%), в лесных массивах (25,9%), в луговых зонах (11,2%), в личных подсобных хозяйствах (10,5%).

Также Казань входит в число районов республики, эндемичных по клещевому энцефалиту. По клещевому боррелиозу эндемична вся территория республики. Кроме того, в Татарстане имеется готовая лабораторная база по исследованию клещей, постоянно проводится мониторинг, передает мэрия Казани.

В этом году случаев заражения энцефалитом в Татарстане не зарегистрировали, но выявили 4 случая клещевого боррелиоза.

