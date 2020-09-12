Конора Макгрегора арестовали на Корсике

На Корсике (Франция) арестовали знаменитого бойца UFC Конора Макгрегора. Он был взят под стражу из-за агрессивного сексуального поведения.

Инцидент произошел 10 сентября, сообщает Daily Mail. Сразу после ирландский боец был арестован.

По информации местной прокуратуры, Макгрегор совершил действия, которые могут расцениваться как сексуальное насилие (sexual assault — довольно широкий термин обозначающий почти любые действия с сексуальным подтекстом, совершенные против воли другого человека, — прим. ред.) и непристойное оголение.

Недавно спортсмена сфотографировали в этом регионе на одном из роскошных мероприятий. Он присутствовал там вместе со своей невестой.