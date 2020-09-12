Блогеры пожаловались, что им не разрешили голосовать по скану паспорта в телефоне

Фото: Александр Артемьев

Сегодня, 12 сентября, на встрече с президентом Фонда защиты национальных ценностей и членом Общественной палаты Александром Малькевичем блогеры пожаловались, что на избирательных участках не разрешали голосовать по скану паспорта в телефоне. Малькевич заявил, что для этого лучше использовать QR-код. По его словам, в этом отношении пандемия принесла хоть что-то полезное.

Еще специалист в области политтехнологий обсудил с молодыми людьми преимущества, которые дает QR-код, и как их развивать. Он предложил организовать в Татарстане баттл для сторонников и противников цифровых технологий.

Напомним, эксперты считают идею с привлечением блогеров к наблюдению за процедурой голосования хорошим ответом против фейков и вбросов. Такой позиции придерживается и Малькевич.