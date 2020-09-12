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В Татарстане выявили 25 новых случаев коронавируса

09:07, 12.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 25 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 25 случаев коронавируса, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего зарегистрированных в республике случаев — 6 812. Еще за сутки в РТ провели 5 тысяч тестов ПЦР, всего проведено 656 627 тестов.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что за минувшие сутки выздоровело 16 пациентов, всего выздоровело 5 618 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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