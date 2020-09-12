Аналитик объяснил, почему у России низкий госдолг
Госдолг России останется ниже уровня развивающихся стран, хотя ранее заявлялось о желании довести его до 20% ВВП, сообщает ТАСС.
Невысокий уровень госдолга Россия поддерживает в связи с обеспечением макростабильности, так как экономическая структура России завязана на сырье, пояснил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин.
По мнению главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, Россия может без угрозы для финансовой стабильности нарастить госдолг до уровня 30% ВВП, важно то, на что госдолг привлекается: «Если это эффективные инвестиции, позволяющие ускорить рост экономики, то инвесторы будут приветствовать такое наращивание долга».
Ранее сообщалось о том, что чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 триллиона рублей.ЭкономикаФинансыБюджет
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