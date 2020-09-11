Спутница Навального в его сибирской поездке — дочь связанного с медициной бизнесмена

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

RT узнал подробности о сопровождавшей оппозиционера Алексея Навального сотруднице ФБК Марине Певчих. Она была с политиком во время его поездки по Сибири, однако не стала общаться с полицией и не попала в рассказы о произошедшем со стороны Фонда борьбы с коррупцией.

По данным источников RT, за последние 10 лет девушка 64 раза летала из Лондона в Москву и обратно. Также она часто ездила в Цюрих, Женеву, Франкфурт, Ганновер, Дрезден, Брюссель и Тегеран.

Издание выяснило, что отец таинственной сотрудницы ФБК — 56-летний Константин Певчих, совладелец ООО «Игла», которое занимается производством и распространением инновационных медицинских микроигл.

Ранее журналист Олег Кашин в эфире радио «Комсомольская правда» утверждал, что знаком с этой девушкой, поскольку она живет в Лондоне. Он заявил, что Певчих является рядовой сотрудницей ФБК. В то же время он обращал внимание на то, что о ней не упоминают сторонники Навального и ни слова не говорится в документальном фильме издания «Проект», снятом по следам сибирской поездки Навального.