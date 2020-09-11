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В Татарстане стартовал новый этап выплат вкладчикам пострадавших банков

15:29, 11.09.2020
В Татарстане стартовал новый этап выплат вкладчикам пострадавших банков
Фото: realnoevremya.ru

Республиканский фонд поддержки сообщил о начале выплат вкладчикам пострадавших банков по новому, седьмому этапу поддержки.

Заявителям, подписавшим соглашение о переуступке одними из первых, выплаты переведены уже сегодня. Поддержку перечислили в короткие сроки. Запросы выписок из реестра направляются конкурсному управляющему в порядке очередности подачи заявления в РФП.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце августа этого года анонсировал новый этап выплат по 300 тысяч рублей пострадавшим вкладчикам татарстанских банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк».

Новый этап охватит еще около 3 тысяч лиц. Ожидается общая поддержка еще на 662 млн рублей, суммарная поддержка — 2,7 млрд рублей.

Общество Татарстан
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