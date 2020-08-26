Вице-премьер Татарстана рассказал о выплатах пострадавшим вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка»

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин рассказал о выплатах в размере 300 тысяч рублей пострадавшим вкладчикам татарстанских банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк».



По его словам, в республиканский фонд поддержки регулярно поступают обращения тех, кто вовремя не заявился о выплатах. Раньше фонд выплачивал деньги в пределах 500 тысяч, эти выплаты должны были длиться до конца года — но они уже практически завершены. Поэтому было решено дополнительно поддержать пострадавших вкладчиков выплатами до 300 тысяч рублей.

«Новый этап охватит еще около 3 тысяч лиц. В дальнейшем в реестре останется порядка 2 тысяч заявителей. Около 4,5 тысячи заявителей в полном объеме закроют свои требования — это около 68% от реестра. Ожидается общая поддержка еще на 662 млн рублей, суммарная поддержка — 2,7 млрд рублей», — сказал Нигматуллин на брифинге.

Напомним, вчера президент республики Рустам Минниханов заявил, что пострадавшие вкладчики татарстанских банков ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» с 1 сентября получат выплаты в размере 300 тысяч рублей.

