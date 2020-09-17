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Казанские врачи спасли студента из Йемена с гемофилией и носовым кровотечением

15:11, 17.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Казанские врачи спасли студента из Йемена с гемофилией и носовым кровотечением
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Студента из Йемена с гемофилией и кровотечением спасли врачи казанской РКБ. Молодой человек учится в одном из городских вузов уже третий год, сообщает «Татар-информ».

Студент обратился в РКБ сам около шести вечера 11 сентября: кровотечение началось еще утром, но ему не сразу удалось найти больницу с отделением гематологии, поскольку он не местный.

Медики начали инъекционную терапию сразу же, но кровь до следующего дня не останавливалась. Студент провел в больнице четыре дня. Сейчас он выписался.

Ранее в Казани в РКБ врачи спасли пациента с тяжелым кровотечением после перенесенного коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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