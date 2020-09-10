Соборную мечеть в Казани могут построить к 2022 году

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня рассказал, что власти республики не отказались от идеи строительства соборной мечети в Казани. Ее могут возвести в 2022 году, в год празднования 1100-летия со дня принятия ислама в Волжской Булгарии.

«Соборная мечеть должна вмещать порядка 10 тысяч человек. Мы должны определиться с местом, администрация города занимается этим, ДУМ (Духовное управление мусульман, — прим. ред.) подключено», — рассказал Минниханов сегодня во время прямого эфира, приуроченного к празднованию 100-летия образования ТАССР.

Также президент РТ сообщил, что необходимо определиться с местом строительства объекта. После этого будет объявлен международный конкурс на создание проекта мечети.

Подробнее о прямом эфире президента Татарстана читайте в нашем материале.

