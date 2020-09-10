Центробанк впервые опубликует прогноз по ключевой ставке
Центробанк будет публиковать траекторию ключевой ставки в своем макроэкономическом прогнозе. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» от ЦБ.
«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
Напомним, в июле Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. «Реальное время» выясняло, почему ЦБ продолжает идти на снижение ставки.Экономика
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