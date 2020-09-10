Казань может принять летние юношеские Олимпийские игры

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что в ближайшее время Казань может получить право проведения летних юношеских Олимпийских игр.

«Столица Татарстана в скором времени может принять самые амбициозные проекты. Будем надеяться, что мечты о юношеской Олимпиаде сбудутся. В планах значительные мероприятия, и ничего не повлияет на их организацию», — сказал Матыцин.

Также глава министерства рассказал о причинах переноса Игр стран СНГ на 2021 год.

«Почему перенесли Игры СНГ на будущий год? Эти соревнования остаются важным событием. Мы были полностью готовы, но все мы живем в реальном мире, здоровье людей приоритетнее. Поэтому было принято решение о переносе на следующий год», — передает слова Матыцина корреспондент «Реального времени».

Напомним, в конце прошлого года министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил о желании Татарстана подать заявку на проведение юношеской Олимпиады. Единственным возможным препятствием функционер тогда назвал ограничения со стороны Международного антидопингового агентства (WADA).