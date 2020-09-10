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Новый детский сад в казанском «Салават купере» получил заключение о соответствии

14:42, 10.09.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Новый детский сад в казанском «Салават купере» получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

Детский сад «Тиктормас» в Казани, построенный по национальному проекту «Демография», получил заключение Госстройнадзора Татарстана о соответствии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Детсад, расположенный в третьем квартале ЖК «Салават купере», рассчитан на 260 детей. Дошкольное учреждение построено в строгом соответствии с утвержденной проектной документацией.

Ранее положительное заключение Госстройнадзора Татарстана получил детский сад «АБВГДейка» на 260 мест в Буинске.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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