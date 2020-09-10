В порту Бейрута вспыхнул новый пожар
Сегодня в морском порту столицы Ливана Бейруте вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
По данным СМИ, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне порта. На место происшествия прибыли пожарные бригады.
Напомним, что 4 августа около порта ливанской столицы Бейрут прогремел сильный взрыв. Ущерб оценили от $3 млрд до $5 млрд.
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