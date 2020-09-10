В порту Бейрута вспыхнул новый пожар

Сегодня в морском порту столицы Ливана Бейруте вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне порта. На место происшествия прибыли пожарные бригады.

Напомним, что 4 августа около порта ливанской столицы Бейрут прогремел сильный взрыв. Ущерб оценили от $3 млрд до $5 млрд.

