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Происшествия

В порту Бейрута вспыхнул новый пожар

14:12, 10.09.2020
В порту Бейрута вспыхнул новый пожар
Фото: pexels.com

Сегодня в морском порту столицы Ливана Бейруте вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне порта. На место происшествия прибыли пожарные бригады.

Напомним, что 4 августа около порта ливанской столицы Бейрут прогремел сильный взрыв. Ущерб оценили от $3 млрд до $5 млрд.

Происшествия
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