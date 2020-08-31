Появилось видео создания мурала к 100-летию ТАССР на здании КФУ

Фото: пресс-служба Минмола РТ

В День Татарстана и Казани на фасаде здания Казанского федерального университета (Московская, 45) появился новый мурал в виде ремесленника. Министерство молодежи Татарстана опубликовало видео создания огромного граффити.

Автором мурала стал художник Рустам QBIC.

«Этот мурал является не просто подарком Республике Татарстан к ее 100-летию, это еще и своеобразное начало фестиваля «Культурный код», который состоится в Казани в 2021 году. И если сейчас мы видим результат работы только одного художника, то в будущем в Казани появится не менее 10 работ талантливых граффитистов со всего мира», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.