Прокуратура Татарстана требует возбудить еще одно уголовное дело против матери, истязающей детей

Прокуратура Тетюшского района Татарстана потребовала возбудить еще одно уголовное дело против подозреваемой в истязании детей матери, сообщает прокуратура республики.



Поводом для проверки прокуратуры стала поступившая из Буинской ЦРБ информация. По предварительным данным, проживающая с сожителем и тремя детьми в селе Вожжи Тетюшского района подозреваемая систематически избивала старших детей 2015 и 2016 годов рождения и тушила о них сигареты.

Женщина привезла детей к матери, которая, увидев следы побоев и сигарет, обратилась к фельдшеру. Последняя обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что семья как находящаяся в социально опасном положении состояла на профилактическом учете, а женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в отношении женщины возбуждали уголовное дело по статье об истязании, еще в ее действиях усматриваются признаки преступления по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры. Сейчас дети находятся в одном из социальных приютов.

В середине июня в республике в истязании 6-летнего пасынка обвинили 34-летнего отчима.