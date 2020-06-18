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Татарстанца обвиняют в истязании 6-летнего пасынка

14:17, 18.06.2020
Татарстанца обвиняют в истязании 6-летнего пасынка
Фото: "Реальное время"

Сегодня Следком по РТ сообщил о направлении в суд уголовного дела о систематических избиениях 6-летнего ребенка в поселке Осиново Зеленодольского района. В истязании мальчика и умышленном причинении тяжкого вреда его здоровью обвиняется 34-летний отчим.

Вину мужчина не признает, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.

По версии следствия, в течение 2019 года обвиняемый систематически наносил побои своему малолетнего пасынку. А 2 декабря после такого «воспитания» ребенка доставили в больницу с переломами и ушибами. Всего в этой семье четверо детей, младшему — год, старшему — 8 лет. Проживают на съемной квартире.

Суда обвиняемый ждет в СИЗО.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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