Жаворонков рассказал о вакцинации от гриппа на избирательных участках и возле метро

Замглавы Минздрава РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, как будет проходить вакцинация от гриппа на избирательных участках и на пунктах возле станций метро на примере Казани.

В городе создано 459 участков, которые расположены по 249 адресам. В 205 из них будет организована вакцинация.

— Почему не все 249? Важно понимать, что вакцинация требует осмотра врача и необходимых условии. Было бы странно ожидать, что на всех участках есть медицинские кабинеты. Тем не менее вакцинация будет проводиться на протяжении всего времени работы участка.

Врач будет осматривать пациента и с его слов выявлять противопоказания, после допуска ему сделают прививку.

У станций метро в течение трех недель будет организовано дежурство бригад по вакцинации. «Маяком» будет машина скорой помощи. В Минздраве стараются сделать вакцинацию казанцев в разное время, поэтому в первую неделю машина будет работать в вторую смену, потом в первую. График может меняться в зависимости от погоды.

В Татарстане прививку от гриппа сделали уже 157 тысяч человек. Почти половина вакцин из первой партии уже израсходована.

