В Татарстане израсходовали почти половину первой партии вакцин от гриппа

На сегодняшний день в Татарстане сделали прививку уже 157 тысяч человек. Почти половина вакцин из первой партии уже израсходована, сообщила замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



В ведомстве не видят находок гриппа, а значит, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку.

Также Авдронина рассказала, как укрепить здоровье в период гриппа и ОРВи.