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В Татарстане израсходовали почти половину первой партии вакцин от гриппа

12:15, 08.09.2020
В Татарстане израсходовали почти половину первой партии вакцин от гриппа
Фото: pexels.com

На сегодняшний день в Татарстане сделали прививку уже 157 тысяч человек. Почти половина вакцин из первой партии уже израсходована, сообщила замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

В ведомстве не видят находок гриппа, а значит, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку.

Также Авдронина рассказала, как укрепить здоровье в период гриппа и ОРВи.

ОбществоМедицина Татарстан
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