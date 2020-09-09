Исследование: в Татарстане на рынке автомобилей большую популярность имеет «Лада»

В Татарстане на рынке автомобилей большей популярностью пользуется российский автопром. Таковы данные аналитиков автомобильного портала «Дром».

В Республике Татарстан в топ-5 по продаже автомобилей на «Дроме» три из пяти строчек рейтинга заняла «Лада». В 2020 году самым популярным авто среди покупателей стал Kia Rio. Затем идут «Лада Гранта» и «Лада Калина». Четвертую строчку рейтинга занял Hyundai Solaris. Замыкает пятерку «Лада Приора».

Ранее сообщалось, что самым популярным грузовиком на российском рынке в августе стал КАМАЗ.

