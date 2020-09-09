Фандоматы планируют установить во всех школах Казани

В Казани за 2 месяца работы 20 фандоматов, до закрытия школ Казани на карантин, собрали 160 тыс. пластиковых бутылок и 25 тыс. алюминиевых банок. Об этом рассказала генеральный директор АО «РТ-Инвест» Анастасия Воробьева.

По ее словам, результат превзошел все ожидания. В планах компании установить фандоматы во всех школах и общественных местах Казани.

«Мы хотим продолжить работу, готовы устанавливать фандоматы во всех школах Казани, рассматриваем возможность их установки на улицах города, в скверах, парках, на парковках торговых центров», — цитирует Воробьеву пресс-служба мэрии.

Фандомат выдает каждому сдавшему бутылки или банки чек с кодом. Его необходимо зарегистрировать на сайте www.tara-sbor.ru. Накопленные баллы можно обменять на скидки на товары и услуги партнеров акции.

Напомним, что первые отечественные фандоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары установили в Казани в январе этого года.

