В Казани установили первые отечественные фандоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары

Фото: РТ-Инвест

В Казани запустили пилотный проект «Ростеха» по установке сети фандоматов. В общеобразовательных школах «дочка» компании «РТ-Инвест» установила 20 фандоматов для сбора пластиковой и алюминиевой тары.

В запуске пилотного проекта приняли участие глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент РТ Рустам Минниханов, замминистра экологии РФ Константин Румянцев, мэр Казани Ильсур Метшин и глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Он добавил, что оператором фандоматов будет татарстанский регоператор по обращению с ТКО — ПЖКХ.

Емкость фандомата составляет 25 кг, он будет признан эффективным, если наберет 250 кг в месяц. Стекло такие фандоматы пока не принимают, только пластик и алюминий.

Ранее сообщалось, что 20 фандоматов, которые будут установлены в Казани, смогут собирать до 11,6 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку.