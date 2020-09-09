Программу кешбэка на туры по России предложили продлить

В правительстве России считают, что программу кешбэка на туры внутри страны нужно продлить как минимум до конца 2020 года и на новогодние каникулы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, которые мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено по нашим расчетам около семи рублей — такой хороший мультипликатор, то есть деньги пошли в регионы», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Также он отметил, что программу надо упростить и сделать более доступной для жителей страны.

Ранее в Ростуризме сообщили, что не исключают перезапуска программы кешбэка осенью.



Напомним, что продажи туров по России с кешбэком стартовали 21 августа. К 25 августа россияне приобрели туры на сумму 500 млн рублей.

