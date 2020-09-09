В КФУ рассказали о ситуации с заселением студентов в общежития

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В КФУ рассказали, что в этом году заселение студентов в общежития затянулось. Процедура по первокурсникам, которым отдается предпочтение, длилась до 4 сентября.

Это произошло потому, что приказ по контрактникам вышел только 31 августа, рассказала директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова.

«Сейчас продолжают рассматривать заявления старших курсов, ведем работу по оценке мест», — заявила она.

В этом году заселение будет продолжаться до 31 октября.

Проректор вуза по внешним связям Тимерхан Алишев рассказал, что большинство иностранных студентов и не выезжали из общежитий. Речь идет о 3 тысячах студентов. В их числе и выпустившиеся из вуза иностранцы — 114 в Казани и 22 человека в Набережных Челнах. Университет пошел им навстречу и не стал выселять. Просьбы остаться высказывали как сами выпускники, так и консульства ряда стран.

Напомним, прокуратура Набережных Челнов отреагировала на выступление иностранных студентов челнинского филиала КФУ, проведших пикет из-за нехватки мест в общежитии. Надзорное ведомство указало на незаконность заключения договоров найма комнат всего на один год.