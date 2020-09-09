Онлайн Минниханова и Путина, Куштау и бондовая зона: главные события августа в Татарстане и Башкирии

Тема карантинных мер свелась к минимуму

Сегодня фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг наиболее значимых политических событий в жизни страны за август 2020 года, а также рейтинг региональной устойчивости. Татарстан в этом рейтинге оказался на втором месте после Ленинградской области — его показатель устойчивости (рассчитывается фондом по 10-балльной шкале) составил 7,8 балла и за месяц подрос на 0,1 балла.

Башкортостан также оказался в группе «регионов с высокой устойчивостью», однако потерял за месяц 0,3 балла и попал на самое последнее место в этой группе (итоговый показатель — 7,2 балла).

Как отмечают составители рейтинга, в августе тема карантинных мер была минимизирована в федеральной повестке в связи со снятием ряда ограничений в Москве. Однако для многих российских регионов период возвращения к «довирусной» жизни затянулся до августа — начала сентября, отмечают в фонде. Поэтому в жизни этих регионов значительную роль играли события, связанные с распространением COVID-19: например, вопросы работы учебных заведений или всплески заражений в связи с возвращением жителей из отпусков.

В жизни регионов значительную роль играли события, связанные с распространением COVID-19. Фото Максима Платонова

— В то же время (как и во многих странах мира) настрой большинства регионов связан с быстрым возвращением к «довирусной» жизни и стремлением избежать возобновления запретов, — добавляют авторы рейтинга.

Отдельно составители рейтинга выделяют резонансные протестные события — в Хабаровске по поводу уголовного дела в отношении уже экс-губернатора Сергея Фургала, так и в Башкирии — по поводу разработки горы-шихана Куштау «Башкирской содовой компанией». При этом подходы к работе с протестами оказались различными. Так, в Хабаровске власти заняли нейтральную позицию по отношению к протестующим и тем самым добились того, что протест «превратился в фоновое событие».

— В свою очередь, в Башкортостане власти продемонстрировали крайне высокую степень чувствительности к активизации застарелого протеста вокруг судьбы шиханов: начав с силового противодействия недовольным, они впоследствии не только перехватили повестку протестующих, но и воспользовались поводом для перевода ситуации в корпоративный конфликт. Под огнем оказалась «Башкирская содовая компания», в отношении которой начались экстренные проверки правоохранительных органов. В результате, не будучи виновником какого-либо эксцесса (соизмеримого хотя бы с недавним разливом нефти на Таймыре), компания оказалась под мощнейшим административным прессингом, а принятые меры превзошли все ожидания протестующих, — пишут авторы рейтинга.

В Башкортостане власти продемонстрировали крайне высокую степень чувствительности к активизации застарелого протеста вокруг судьбы шиханов. Фото: vk.com/saveshihan

Кроме того, для многих регионов значимой темой стала подготовка к Единому дню голосования в сентябре. Как сама подготовка, так и видеоконференции президента России Владимира Путина с идущими на выборы главами регионов (в том числе и с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым) оказались в топе событий августа. В пятерке таких событий — экстренная госпитализация Навального в Омске и протесты в Хабаровске и Башкирии.

Открытия Татарстана

В Татарстане же оказалось гораздо больше положительных событий. Помимо уже упомянутой видеоконференции Путина и Минниханова, в топ событий региона попали открытие (и анонсы открытий) ряда крупных объектов на территории республики. В их числе:

открытие оптово-распределительного центра торговой сети «Пятерочка» в Елабуге;

открытие первой очереди распределительного центра Wildberries на территории ТОСЭР «Зеленодольск»;

ввод в эксплуатацию второй очереди рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» в Лаишевском районе;

открытие в деревне Шестая Речка Рыбно-Слободского района первого сельского «магазина без продавца»;

одобрение Рустамом Миннихановым проекта многофункционального халяльного центра HalalGuideMall в Казани.

В топ событий региона попали открытие (и анонсы открытий) ряда крупных объектов на территории республики. Фото Максима Платонова

Также на пользу пошло и подписание соглашения с «Почтой России» о создании в Татарстане первой в стране пилотной бондовой зоны, и запуск китайского сервиса такси DiDi — Казань стала первым в России городом, где этот сервис начал работу. Кроме того, запомнилась и новость о создании рабочей группы для проработки проекта перевода Казанского метрополитена на беспилотное движение.

Также республика «засветилась» в двух заметных позитивных рейтингах:

второе место в рейтинге командных игровых видов спорта фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-экспресс»;

три вуза оказались в Национальном рейтинге университетов «Интерфакса»: КФУ занял 9-е место, КНИТУ (КХТИ) — 29-е место, КНИТУ-КАИ — 65-е место, КГМУ — 67-е место.

Также Татарстан занял седьмое место по размеру полученной федеральной помощи в I полугодии, согласно данным Finexpertiza, и второе место — в рейтинге плотности подписки на газеты и журналы портала «ДистриПресс» — в «Петербургской политике» не дают положительную или отрицательную оценку этим событиям. В числе других «нейтральных» инфоповодов — третий этап снятия ограничений, разрешение казанскому аэропорту обслуживать международные рейсы российских и иностранных компаний с 20 августа, открытие нового похоронного комплекса под Казанью.

В числе других «нейтральных» инфоповодов — разрешение казанскому аэропорту обслуживать международные рейсы российских и иностранных компаний. Фото Максима Платонова

Правда, один рейтинг сыграл Татарстану не на пользу — речь идет о том, что республика заняла третье место по максимальному дефициту бюджета, согласно данным той же Finexpertiza. Еще в число отрицательных событий попал вопрос выступления жителей поселка Тарлаши против строительства федеральной автотрассы М-12 через территорию их населенного пункта. И на этом список негативных событий исчерпан

Кроме Куштау



Несмотря на то, что августовская политическая повестка в Башкирии вращалась вокруг Куштау, нашлись и положительные для руководства региона события. В числе них — подписание главой республики Радием Хабировым соглашения о сотрудничестве с банком «Открытие» и подписание правительством республики с московской компанией ДМС соглашения об инвестиционных намерениях, предусматривающего строительство в регионе завода мощностью переработки 350 т молока в сутки и стоимостью 2,6 млрд рублей.

Кроме того, вузы Башкирии также вошли в Национальный рейтинг университетов «Интерфакса»: БГУ занял 59-е место, УГАТУ — 71-е, УГНТУ — 73-е. Также регион занял пятое место по популярности ипотеки, по данным «РИА Рейтинг».

Помимо уже упомянутой ситуации вокруг БСК и Куштау, в «негативный» опыт Башкирии записали приговор к 9 годам лишения свободы башкирскому активисту Айрату Дильмухаметову по обвинению в призывах к нарушению территориальной целостности России, финансировании экстремистской деятельности и пропаганде терроризма. Также вспомнили и введение в 16 районах и городе Кумертау режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой и гибелью посевов.

Кроме того, сыграло роль и попадание Башкирии в негативный рейтинг по суммарным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу — регион занял там седьмое место.

Ряд событий эксперты оценили как «нейтральные»: форсированную подготовку к введению платных парковок в городах, заявление Радия Хабирова о неготовности Башкирии ко второму этапу снятия ограничений, закрытие сделки по продаже Худолазского месторождения известняка близ Сибая, ранее принадлежавшего УГМК, австрийской компании Lasselsberger, а также поручение Хабирова построить на территории Свято-Пантелеимоновского храма в Уфе спортзал для тренировок православного военно-патриотического клуба «Александр Невский».

Александр Артемьев