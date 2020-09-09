Глава Минцифры Татарстана представил нового директора казанского IT-парка

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин официально представил нового директора IT-парка Казани Александра Борисова трудовому коллективу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава министерства сообщил, что парку пора перейти к следующему уровню развития: «Нужно, наверное, быть немного сумасшедшим в хорошем смысле, чтобы взяться за это непростое дело. Но главное — это ваше внутреннее желание, ваша решительность, ваша настойчивость, которые являются одними из главных факторов развития. Желаю успехов!».

Напомним, Борисов стал директором IT-парка 13 августа. До этого он руководил в Иннополисе командой разработчиков компании X5 Retail Group.