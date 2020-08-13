Who is mr. Борисов: нового директора казанского IT-парка нашли в «Пятерочке»

«Новый капитан IT-корабля»

Сегодня глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин назвал имя нового директора казанского IT-парка — им стал Александр Борисов, до этого руководивший в Иннополисе командой разработчиков компании X5 Retail Group (компания-владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

— Рад, что вы вошли в нашу большую цифровую команду. Вместе нам предстоит провести серьезную работу по созданию единого пространства для развития высоких технологий в республике, — поприветствовал Хайруллин Борисова на новой должности.

— Очень взволнован. Это большая честь и ответственность: стать новым капитаном такого мощного ИТ-корабля. Постараюсь оправдать оказанное доверие и вывести технопарк на принципиально новый уровень развития, — ответил Борисов.

Отметим, что главу казанского IT-парка выбирали в ходе открытого конкурса, в заключительном этапе которого участвовали восемь человек. Как рассказывает пресс-служба Минцифры республики, за финалом в социальных сетях в режиме реального времени следили более 150 человек, а видеозапись защиты проектов на YouTube просмотрели почти 1 000 человек.

«Вместе нам предстоит провести серьезную работу по созданию единого пространства для развития высоких технологий в республике», — поприветствовал Хайруллин Борисова на новой должности. Фото digital.tatarstan.ru

Who is mr. Борисов: «загубил несколько стартапов»

Александр Борисов родился в Красноярске, там же учился на факультете информационных технологий (а позже на экономическом факультету) СибГУ. Кроме того, в 2012 году Борисов окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХиГС, а совсем недавно, в 2019 году, — магистратуру Университета Иннополис.

В Красноярске Борисов и начинал карьеру в IT-сфере: сначала сисадмином в строительной компании, затем руководителем проектов в компании Sugar Games (сейчас компания занимается разработкой игр для мобильных телефонов).

У Борисова есть опыт основания собственных компаний (как он иронично пишет о себе перед конференцией «Стачка»: «загубил несколько стартапов сам и с партнерами»). В числе таковых, судя по информации на странице Борисова в соцсетях, сервис поиска попутчиков ktovputi.ru, а также компания-разработчик ПО Innosoft (сайты обеих сейчас не работают). При этом Innosoft он развивал, уже находясь в Татарстане.

Из Красноярска в Набережные Челны Борисов перебрался в 2013 году, а с 2014 года он курировал стартап-проекты челнинского «Бизнес-инкубатора» (не менее ироничный комментарий Борисова: «помог умереть еще сотне стартапов в качестве куратора ИТ-парка»). Параллельно он занимался компанией Innosoft, но как сам пишет, неоднократно задумывался о том, чтобы пойти учиться, тем более что уже не раз бывал в Университете Иннополис и был крайне им впечатлен. При этом он какое-то время продолжал совмещать работу в компании и учебу в университете.

Из Красноярска в Набережные Челны Борисов перебрался в 2013 году, а с 2014 года он курировал стартап-проекты челнинского «Бизнес-инкубатора». Фото: tatarstan.ru

После обучения Борисова пригласила к себе X5 Retail Group, которая искала руководителя в центр технологических компетенций. «Для крупных компаний большая сложность найти в Иннополисе не программиста, а управленца. На тот момент у меня был опыт своего бизнеса, базовое программистское образование и магистратура в области управления», — пишет Борисов.

Как отмечает X5 Retail Group в корпоративном блоге, основное направление команды в Иннополисе — это GK, система управления магазином, включая кассы. «Можно сказать, что мы работаем с «сердцем» «Пятерочки», — рассказывал Дмитрий Таранов, тимлид команды разработчиков. Как добавляет пресс-служба Минцифры Татарстана, Александр Борисов принимал активное участие в цифровой трансформации компании и переводе ее на AGILE-подход.

Вместе с тем и сам Борисов пишет, что работа в компании для него оказалась в новинку. «Разница между моим «стартаперством» и небольшим предпринимательством, где до 20—50 человек штата, и большой компанией — существенная. И во втором случае у меня часто возникает мысль: «А что, так можно было?» Здесь уже другое отношение к рискам, к деньгам и к тому, как считается эффективность», — отмечает он.

Выиграл в честной борьбе

Напомним, прошлый руководитель казанского IT-парка (а ныне операционный директор швейцарского международного научно-исследовательского института Schaffhausen Institute of Technology (SIT) Антон Грачев занимал эту должность с 2013 года — таким образом, в течение трех лет взаимодействовал с Борисовым.

Как рассказывает Грачев, эта работа оставила самые положительные впечатления.

— Я думаю, что это достойный кандидат, который выиграл в совершенно честной борьбе, и характеризовать его могу только положительно. Хоть он работал в Челнах, напрямую мне и не подчинялся, в тех случаях, когда мы пересекались, отзывы были только положительные. В последние годы он получил большой опыт в X5, довольно релевантный опыт, это и есть тот необходимый микс для того, чтобы стать директором, — полагает Грачев.

Александр Артемьев