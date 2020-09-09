Минниханов посетил культурно-спортивные объекты в Набережных Челнах

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов оценил в Набережных Челнах итоги капремонта дворца культуры «Энергетик» и новый спортивно-оздоровительный комплекс «Клевер». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Директор ДК «Энергетик» Гульзада Рзаева рассказала президенту, что в учреждении проводятся крупные городские и республиканские мероприятия, а также функционируют 26 клубных формирований. Здание оснащено новым сценическим оборудованием и зрительным залом на 634 места.

Минниханову также показали новый комплекс «Клевер», построенный рамках муниципально-частного партнерства. В него входят тренажерный зал на 145 человек, универсальные залы силового оборудования и для занятий единоборствами. На данный момент продолжаются работы во втором здании, где будет размещен термальный комплекс.

Также сегодня президент Татарстана принял участие в торжественной церемонии открытия государственного татарского драматического театра Челнов имени Аяза Гилязова.

