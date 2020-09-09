Песков: большая пресс-конференция Путина планируется в очном формате в декабре

Большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина во второй половине декабря планируется провести в очном формате. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова.

«Мы пока планируем ее в живом формате. Но мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока планируется как обычно — заключительная пресс-конференция, ежегодная, которая проводится во второй половине декабря», — сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в традиционном формате «Прямая линия с Владимиром Путиным» не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию в декабре 2020 года.

