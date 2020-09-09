Песков заявил, что прямая линия с Путиным в этом году не состоится
В традиционном формате «прямая линия с Владимиром Путиным» не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в связи со сложившейся ситуацией президент и так вот уже несколько месяцев «проводит прямую линию». Но в большую пресс-конференцию Путина, которая состоится зимой, планируется добавить элементы обратной связи от граждан регионов, пишет ТАСС.
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