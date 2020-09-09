Безработным россиянам выплатят по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего

Правительство РФ решило выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка в сентябре.

На эти цели будет направлено 8,5 млрд рублей, средства выделят из федерального бюджета.

Выплаты окажут социальную поддержку около 2,8 млн граждан, которые в установленном порядке признаны безработными и имеют детей в возрасте до 18 лет, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В августе эксперты объяснили, от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и возможна ли такая поддержка от государства осенью.

