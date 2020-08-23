Эксперты оценили вероятность выплаты 10 тысяч на ребенка перед 1 сентября

Эксперты рассказали, от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и возможна ли такая поддержка от государства перед учебным годом.

Доктор экономических наук Игорь Николаев пояснил, что правительству нужны деньги «на черный день», для того, чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений. Поэтому новые выплаты на детей маловероятны.

Первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский отметил, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 млрд рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете. И по-прежнему порядка 10-12 тыс. человек обращаются за помощью ежедневно и получают ее. По мнению эксперта, для новой волны «путинских» выплат решение должно быть принято на самом высоком политическом уровне. Региональные власти будут помогать нуждающимся семьям, однако «веерных выплат по 10 тыс. рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики».

Доктор экономических наук Оксана Дмитриева считает, что в ходе «новой волны выплат» деньги стоит выделять не всем подряд, а лишь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты, передает «МК».

Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет назначил президент Владимир Путин. Родители получали деньги в июне и июле.

